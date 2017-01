ModaLisboa

O Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, acolhe em março, pela primeira vez, uma edição da ModaLisboa, durante a qual serão apresentadas coleções para o outono/inverno 2017/18, foi hoje anunciado.

"'Boundless' ['Ilimitado', em português] é o tema da próxima edição da ModaLisboa [a 48.ª], que apresenta as coleções outono/inverno 17/18 dos nossos criadores. Dias 09, 10, 11 e 12 de março, no CCB", refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

Desde a primeira edição, em abril de 1991, no Teatro São Luiz, a ModaLisboa tem percorrido vários espaços da cidade, tendo-se fixado no Pátio da Galé, entre as 36.ª e a 47.ª edições.