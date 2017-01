Actualidade

O futebolista do Benfica Alex Grimaldo foi submetido a uma cirurgia a uma "fragilidade da parede abdominal", que decorreu "sem complicações", numa clínica em Madrid, anunciou hoje o Benfica.

O defesa espanhol está afastado dos relvados desde novembro, quando contraiu a lesão. Segundo o clube, o jogador deve ter alta na quarta-feira e a recuperação "decorrerá no departamento médico" dos 'encarnados'.

O Benfica não revelou a extensão do tempo de paragem do jogador, que foi operado numa clínica da capital espanhola, nem a previsão do regresso do jogador aos trabalhos da equipa.