Actualidade

Os italianos Antonio Tajani, do Partido Popular Europeu (PPE), e Gianni Pittella, dos Socialistas Europeus (S&D), vão disputar hoje a presidência do Parlamento Europeu numa quarta e derradeira volta da eleição, após a terceira também ter sido inconclusiva.

Como sucedera nas duas primeiras voltas da eleição que decorre desde hoje de manhã em Estrasburgo, Tajani foi o mais votado nesta terceira votação, mas sem alcançar a necessária maioria absoluta, tendo obtido 291 votos, contra 199 de Pittella, entre 690 votos válidos (eram necessários portanto 346 votos para obter a maioria absoluta).

Deste modo, e de acordo com os regulamentos da assembleia europeia, terá lugar, ainda hoje, às 21:00 locais (20:00 de Lisboa), uma quarta e última volta, agora apenas com os dois candidatos mais votados na terceira volta, Tajani e Pittella, bastando uma maioria simples para ser encontrado o sucessor do socialista alemão Martin Schulz na presidência do Parlamento Europeu.