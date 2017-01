Actualidade

A Câmara de Braga, em articulação com a Cruz Vermelha e a Diocese, disponibilizou um local de acolhimento extraordinário para sem-abrigo nas "próximas noites", tendo em conta a "vaga de frio" anunciada, adiantou à Lusa fonte da autarquia.

Segundo a referida fonte, além das instalações do Centro de Acolhimento Temporário da Cruz Vermelha, junto ao Bairro Nogueira da Silva, haverá um outro local de guarida para sem-abrigo, disponibilizado pela Diocese de Braga, sendo que quem necessitar deve dirigir-se às instalações da Cruz Vermelha na Rua 31 de Janeiro.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o território será atingido por uma massa de ar frio e seco que levará a uma descida acentuada das temperaturas (máxima e mínima) a partir desta quarta-feira, 18 de Janeiro, com valores a variar entre 1ºC e 2ºC.