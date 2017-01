Taça de Portugal

Sporting quer contrariar história recente dos grandes

Depois de FC Porto e Benfica, os leões voltam a jogar com o mesmo adversário de seguida. Mas ao Sporting não interessa repetir o que os rivais fizeram.

Chaves e Sporting jogam hoje, a partir das 20h15, os quartos de final da Taça de Portugal, apenas três dias depois de terem empatado para o campeonato. A coincidência de calendário levou os leões a permanecerem no Norte do País, numa circunstância que não é tão rara quanto isso. Afinal de contas, também FC Porto e Benfica já defrontaram o mesmo adversário duas vezes seguidas esta temporada. Em novembro, nos dias 26 e 29, os dragões começaram por ir ao Restelo defrontar o Belenenses. Depois, receberam a equipa lisboeta no Dragão. Os dois jogos, o primeiro para o campeonato e o segundo para a Taça da Liga, acabaram empatados a zero. Quanto ao Benfica, na semana passada, deslocou-se duas vezes a Guimarães. Começou por ganhar, num sábado, para o campeonato e depois, numa terça, para a Taça da Liga. Ambos os triunfos foram por 2-0. Ou seja, dragões e águias repetiram o resultado quando jogaram de seguida contra o mesmo adversário. Uma tendência que o Sporting quererá contrariar hoje. Curiosamente, também os leões jogaram primeiro com o Chaves para o campeonato, seguindo-se uma partida de uma das Taças. Só que o 2-2 é um resultado a evitar, embora os leões possam sempre apurar-se nos penáltis e evitar a sorte do FC Porto, que acabou eliminado da Taça da Liga, também pelo empate com o Belenenses.