Actualidade

O italiano Antonio Tajani, candidato do Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, foi hoje eleito presidente do Parlamento Europeu, ao conquistar 351 votos na quarta volta da eleição, contra 282 do seu compatriota socialista Gianni Pittella.

A vitória de Tajani, 63 anos, antigo vice-presidente de Durão Barroso na Comissão Europeia, foi anunciada pelo ainda presidente, o socialista alemão Martin Schulz, que deixa o cargo que ocupou ao longo dos últimos cinco anos, para voltar à política alemã.

ACC/HPG // EL