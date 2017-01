Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou hoje a alienação, em hasta pública, dos terrenos do antigo mercado da Praça de Espanha, proposta que mereceu críticas por parte da oposição, que teme que o espaço se torne desértico.

Depois de ter sido aprovado pelo executivo municipal (de maioria PS), a alienação dos terrenos com um valor-base de 16,45 milhões de euros mereceu o aval do PS, Cidadãos por Lisboa (eleitos nas listas socialistas) e Parque das Nações por Nós (PNPN), e o voto contra de toda a oposição - PCP, BE, PEV, PSD, PAN, MPT e CDS-PP.

Quando foi apreciada em reunião da Câmara Municipal, a proposta mereceu os votos favoráveis do PS e movimento Cidadãos por Lisboa, votos contra do PCP e CDS-PP e a abstenção do PSD.