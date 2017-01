Actualidade

O incêndio que deflagrou terça-feira na serra do Alvão, Vila Real, está em fase de resolução depois de as baixas temperaturas desta noite terem ajudado os bombeiros no combate, disse fonte da corporação.

Orlando Matos, comandante dos bombeiros da Cruz Branca, afirmou à agência Lusa que o trabalho dos operacionais está concentrado na frente do incêndio que continua "mais ativa", havendo "outros pequenos focos" aos quais os meios "não conseguem chegar".

No terreno estão, segundo o mesmo responsável, cerca de uma centena de operacionais, que contam com a ajuda de 26 viaturas.