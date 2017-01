Actualidade

Mais de uma dezena de advogados chineses pediram a demissão do presidente da máxima instância judicial da China, após este ter apelado aos juízes para que não caiam na "armadilha ocidental" da separação de poderes.

Zhou Qiang, que lidera o Supremo Tribunal Popular da China, disse que os tribunais do país devem resistir à "ideologia errada" do ocidente, como a democracia constitucional, separação de poderes e independência do sistema judiciário.

Na China, o "papel dirigente" do Partido Comunista (PCC), que governa o país desde 1949, é um "princípio cardial", estando o sistema judicial subordinado ao poder político.