Actualidade

Pelo menos 13 pessoas morreram e 32 outras ficaram feridas na terça-feira depois de o autocarro em que seguiam se ter despistado numa curva em Tarija, no sul da Bolívia.

Segundo a polícia, as vítimas mortais são cinco homens, seis mulheres e dois menores.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.