Actualidade

O Presidente eleito dos EUA fez uma visita fugaz a Washington na terça-feira, após mais de um mês de ausência e apenas três dias da sua tomada de posse, para um jantar com 500 políticos, empresários e diplomatas.

No seu discurso, Donald Trump elogiou Rex Tillerson, que designou para o cargo de chefe da diplomacia norte-americana, brincando com o novo emprego do presidente do Conselho de Administração da petrolífera ExxonMobil.

"Parece-me que é mais duro do que aquilo que ele pensava. Deixou a sua vida de sonho. Ia a um país, levava petróleo, ia a outro país. É duro trabalhar com estes políticos, certo? Ele vai ser incrível", afirmou Trump, ao manifestar-se "orgulhoso" da equipa que escolheu.