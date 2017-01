Actualidade

A peça "Al Pantalone", de Mário Botequilha, regressa hoje ao palco do Teatro Meridional, em Lisboa, abrindo a programação comemorativa do 25.º aniversário da companhia.

Encenada por Miguel Seabra e interpretada por Guilherme Noronha, Rui M. Silva, Sofia Correia e Vitor Alves da Silva, "Al Pantalone" foi, no ano em que teve estreia, 2014, eleita Prémio do Público no Festival de Teatro de Almada e Prémio Nacional da Crítica da Associação portuguesa de Críticos de Teatro.

O espetáculo de hoje é o primeiro de seis reposições que o Meridional apresentará este ano.