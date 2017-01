Actualidade

Dois presumíveis caçadores furtivos foram mortos na terça-feira na sequência de uma troca de tiros com guardas do parque nacional de Tsavo, anunciou o serviço governamental de proteção da vida selvagem do Quénia (KWS).

Quatro intrusos armados, "suspeitos de estarem numa missão de caça", foram descobertos pelos guardas numa zona densamente povoada por animais selvagens do parque nacional, localizado no sudeste do país.

Houve uma "violenta troca de tiros que resultou na morte dos dois presumíveis caçadores", indicou o KWS em comunicado.