O autor confesso do atentado perpetrado numa discoteca na noite de passagem de ano em Istambul declarou que o plano inicial era cometer um massacre na praça Taksim, no centro da cidade turca, informa hoje o jornal Hürriyet.

Abdulkadir Masharipov confessou o crime e afirmou que não pôde concretizar o plano inicial por causa das fortes medidas de segurança previstas para a noite de passagem de ano.

Masharipov declarou que "um emir do Estado Islâmico" na cidade síria de Raqa lhe deu ordem para que levasse a cabo um massacre no fim de ano no centro de Istambul.