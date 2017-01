Actualidade

O Governo aprovou legislação que permite celebrar contratos de obras públicas, por ajuste direto, até 5,1 milhões de euros, devido à visita do papa a Fátima, procedimento que sem esta medida estaria limitado a 150 mil euros.

De acordo com o Decreto-Lei nº 11/2017, publicado na terça-feira em Diário da República, o Governo argumenta que "o Centenário das Aparições e a visita do Papa a Fátima têm o seu expoente máximo no dia 13 de maio, sendo que, no decorrer do ano de 2017, são esperadas milhões de pessoas, tornando-se necessário garantir acessos seguros, condições de escoamento rodoviário rápido e eficaz".

"Neste contexto, considerando a transversalidade e dimensão do evento, torna -se conveniente adotar, até dezembro de 2017, um regime de contratação de empreitadas de obras públicas e de aquisição de bens e serviços que combine a celeridade procedimental exigida pela proximidade da data, em segurança, com a defesa dos interesses do Estado e a rigorosa transparência nos gastos públicos", sustenta o documento.