Actualidade

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, assumiu hoje que "esta época, ao nível do futebol, tem sido uma desilusão", mas garantiu que "atirar a toalha ao chão não é uma hipótese" e reiterou a confiança em Jorge Jesus.

"Sem rodeios, esta época, ao nível do futebol, tem sido uma desilusão. Resta-nos lutar pelo campeonato. Atirar a toalha ao chão não é uma hipótese", escreveu Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

A mensagem do presidente 'leonino' foi publicada no dia seguinte à eliminação do Sporting pelo Desportivo de Chaves (1-0) nos quartos de final da Taça de Portugal e três dias depois do empate no mesmo campo (2-2), para a I Liga, que manteve o clube de Alvalade a oito pontos do líder Benfica.