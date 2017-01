Actualidade

A produção no setor da construção, em novembro último, manteve-se estável na zona euro e aumentou 0,2% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2015, segundo o Eurostat.

Já na comparação com outubro, o indicador subiu 0,4%, quer na zona euro, quer na UE.

Em ternos homólogos, as maiores subidas da produção no setor da construção foram registadas na Suécia (7,6%) e na Holanda (7,0%), enquanto as principais quebras se observaram na Eslovénia (-15,0%), na Hungria (-14,4%) e na Roménia (-13,9%).