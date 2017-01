Actualidade

O presidente do Sporting revelou hoje que "o plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno", um dia depois da eliminação da Taça de Portugal de futebol, com a derrota no terreno do Desportivo de Chaves (1-0).

"O plantel sofrerá um emagrecimento neste mercado de inverno, o que vai fortalecer o grupo. Precisamos dos melhores focados, e determinar, mais uma vez, a linha da exigência extrema que existe neste Clube", referiu Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

O dirigente 'leonino' admitiu que "existem reforços que não resultaram, um facto indesmentível, mas nem se deve generalizar nem passar do 80 para o 8".