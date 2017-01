CGD

A aprovação pelo BCE da equipa de Paulo Macedo para a gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) "terá lugar nos próximos dias", disse hoje à Lusa o Ministério das Finanças, assegurando que "tudo está a avançar muito bem".

Segundo o ministério de Mário Centeno, "neste momento, trata-se apenas de um procedimento administrativo que as autoridades de supervisão farão de forma expedita", sendo "os processos despachados à medida que se concluem os diferentes passos".

A CGD está numa fase de alteração de gestão, depois de em 31 de dezembro ter terminado o curto mandato de António Domingues à frente do banco público, que foi marcado por polémicas com o Governo, sobretudo porque o gestor e a sua equipa se recusaram a entregar as declarações de rendimento e património junto do Tribunal Constitucional, argumentando que o executivo tinha aceitado que não cumprissem o estatuto do gestor público.