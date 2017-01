Actualidade

Portugal voltou a ser o país que mais vende a Angola, no terceiro trimestre de 2016, após vários meses de liderança da China, que por sua vez comprou mais petróleo angolano no mesmo período, face ao anterior.

De acordo com o documento estatístico do comércio externo do terceiro trimestre, do Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano, libertado apenas este mês e ao qual a Lusa teve hoje acesso, Portugal vendeu a Angola, entre julho e setembro de 2016, mais de 74.394 milhões de kwanzas (421,8 milhões de euros) em bens e serviços.

Trata-se de um aumento de 21,4% face ao trimestre anterior, mas um registo que ainda fica 12,5% abaixo face tendo em conta as vendas feitas por Portugal no mesmo período, mas de 2015, ano que marcou o agravamento da crise angolana devido à quebra nas receitas com a venda de petróleo.