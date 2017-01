Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) deverá manter inalteradas as decisões de política monetária e o discurso na reunião de quinta-feira, de acordo com a opinião generalizada dos analistas contactados pela agência Lusa.

A reunião realiza-se na sede da instituição, em Frankfurt, seguida da habitual conferência de imprensa.

De acordo com o economista chefe do Montepio Geral, Rui Bernardes Serra, depois de na reunião anterior o BCE ter estendido por mais nove meses o programa de compra de dívida e de ter anunciado que, a partir de março, o ritmo de compras mensais será reduzido, aponta-se agora para "uma manutenção das taxas de juro e do essencial do programa".