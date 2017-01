Microbibliotecas

Cabines telefónicas ganham uma nova vida

As primeiras cabines telefónicas foram inauguradas no Rossio há quase nove décadas e chegaram a ser milhares, de Norte a Sul do País. No entanto, as comunicações móveis ditaram o início da sua quase extinção na década de 90, sendo hoje cada vez mais difícil cruzarmo-nos com as “velhinhas” cabines da PT.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt