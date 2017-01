Solidariedade

Vanessa Oliveira é a nova cara da RTP+, a plataforma solidária do canal estatal.

«Este novo projeto tem muito trabalho para além das câmaras. Vou estar muito no ar com iniciativas solidárias e à frente dos projetos sociais da RTP. Ter a confiança da administração para estar à frente deste projeto é um voto de confiança brutal, porque isto não é um programa, é uma plataforma solidária que está sob a minha responsabilidade. Sou rosto do projeto e é um trabalho diário”, explica orgulhosa a comunicadora de 35 anos.