CGD

O ministro das Finanças admitiu hoje que foi um "choque" o pedido de demissão da administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) liderada por António Domingues, mas garantiu que importante é que não foi posta em causa a recapitalização.

"Obviamente a substituição da administração no mês de dezembro foi um choque do ponto de vista do processo, mas não teve nenhum impacto no processo de capitalização", disse Mário Centeno, que está hoje a ser ouvida pelos deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

De acordo com o governante, as fases do processo de recapitalização, num montante superior a 5.000 milhões de euros, "estão a ser cumpridas" e estão a ser acompanhadas pelo Banco Central Europeu, Comissão Europeia (através da Direção-Geral de Concorrência) e Mecanismo Único de Supervisão.