Oxfam

São apenas oito, oito homens que, todos juntos, têm uma riqueza equivalente à de 3,6 mil milhões de pessoas, a metade mais pobre da humanidade. A denúncia é feita pela Oxfam, nas vésperas do Fórum Económico Mundial de Davos, que arrancou esta terça-feira.

No relatório ‘An economy for the 99 percent’ (Uma economia para os 99%), a organização não-governamental revela que a diferença entre ricos e pobres é bem maior do que aquilo que se previa. «É obsceno que tanta riqueza esteja nas mãos de tão poucos, quando uma em cada dez pessoas sobrevive com menos de dois dólares por dia», afirma Winnie Byanyima, diretora executiva da Oxfam International.

«A desigualdade está a prender centenas de milhões à pobreza, está a dividir as nossas sociedades e a minar a democracia», reforça. Mais insegurança e medo O relatório apresenta outros dados. Por exemplo, revela que o rendimento dos 10% mais pobres aumentou cerca 65 dólares por ano entre 1988 e 2011, enquanto a dos 1% mais ricos subiu qualquer coisa como 182 vezes. Ou que, o homem mais rico do Vietname, ganha mais num dia do que a pessoa mais pobre ganha em dez anos.

E se nada for feito para combater estas desigualdades, que não param de crescer, isso irá originar, lê-se no documento, um aumento da criminalidade e insegurança e, ao mesmo tempo, fragilizar o combate à pobreza. «Ela gera mais pessoas a viverem com medo do que com esperança.»