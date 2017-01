Actualidade

A Economist Intelligence Unit (EIU) reviu em baixa a previsão de crescimento de Angola, para 2,5% este ano, acelerando para 3,5% em 2018, "principalmente devido a diferentes assunções sobre o preço do petróleo".

"O crescimento deve recuperar entre 2017 e 2021, depois de registar uma expansão estimada em apenas 0,6% em 2016", diz a unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

"À medida que os preços do petróleo recuperam, uma expansão ligeiramente mais sólida no consumo privado e na despesa pública deve fazer o crescimento subir para 2,5% em 2017", principalmente devido a diferentes assunções sobre o preço do petróleo", diz o mais recente relatório sobre Angola, enviado hoje aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.