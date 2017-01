Actualidade

O PS garantiu hoje que, se a descida da Taxa Social Única (TSU) for 'chumbada', o Governo honrará "dessa ou doutra forma" o que acordou na concertação social, enquanto o PSD reiterou a rejeição da medida.

No final da conferência de líderes, que agendou para 03 de fevereiro o debate e votação das apreciações parlamentares de BE e PCP que pedem a cessação de vigência da descida da TSU para os empregadores em 1,75 pontos percentuais, o líder parlamentar socialista, Carlos César, voltou a criticar o que disse ser uma mudança de posição do PSD, mas afirmou que haverá uma alternativa, caso a TSU seja chumbada.

"Há um dado que devemos salvaguardar perante os portugueses: o Governo, com o apoio do PS, celebrou um acordo de concertação social, esse compromisso deve ser honrado, dessa ou doutra forma e esse acordo deve ser garantido e assegurada a sua continuidade", afirmou.