Actualidade

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch (HRW) considerou hoje que o Governo do Mali está a falhar em proteger os civis dos extremistas islâmicos nas regiões do norte e centro do país.

Os radicais mataram dezenas de pessoas o ano passado, enquanto pressionavam as famílias para deixarem os seus filhos dedicarem-se à 'jihad'.

Num relatório divulgado hoje, a HRW descreve como os militantes ocuparam aldeias, atacaram 'capacetes azuis' da ONU e tentaram impor uma rigorosa interpretação da lei islâmica ('sharia'), proibindo celebrações incluindo casamentos e batismos.