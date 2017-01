Actualidade

O ministro das Finanças atribuiu hoje a pressão existente sobre a dívida pública "em grande medida" ao facto de o anterior Governo não ter feito o devido trabalho no sistema financeiro português.

"Há uma pressão sobre a dívida portuguesa em grande medida porque o trabalho sobre o sistema financeiro estava todo por fazer", disse Mário Centeno na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, em Lisboa.

O responsável pela pasta das Finanças considerou que, ao invés de Portugal, já na Irlanda e em Espanha - "países com os quais comparam as nossas taxas de crescimento e taxas de juro" - foi feito esse trabalho, o que permite à dívida pública ter preços mais altos e, logo, pagar juros mais baixos do que a dívida pública portuguesa.