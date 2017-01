Actualidade

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, defendeu hoje a valorização da concertação social e a reposição do "equilíbrio" perdido com novas propostas, reiterando que o partido "não está do lado do PCP e do BE".

Assunção Cristas, que falava aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Cascais, assegurou que "o CDS não está do lado do PCP e do Bloco de Esquerda", mas que "há um acordo na concertação social que deve ser valorizado", propondo-se ajudar a "repor o equilíbrio" perdido, com novas propostas.

Questionada como vai o CDS-PP votar as apreciações parlamentares do PCP e do BE, que serão discutidas na Assembleia da República a 03 de fevereiro e pedem a revogação da descida da Taxa Social Única (TSU) prevista no decreto do Governo, Assunção Cristas remeteu uma decisão para mais tarde: "o CDS decidirá o seu sentido de voto na altura".