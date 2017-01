Actualidade

A audição do ministro das Finanças hoje no Parlamento sobre a Caixa Geral de Depósitos foi marcada por momentos de tensão com os deputados da oposição, PSD e CDS, a serem acusados pelo governante de faltas de educação.

Um dos primeiros momentos de tensão entre os deputados da oposição e o governante surgiu logo a seguir à primeira intervenção do PSD, protagonizada por Leitão Amaro, quando o ministro considerou que as afirmações do deputado mostravam ignorância sobre o sistema financeiro.

"Peço desculpa por dizer isto, mas não faz a menor ideia do que é um banco. Pôs palavras dramáticas no seu discurso como crise, decapitação, que mostram isso", afirmou Centeno, que por diversas vezes se mostrou incomodado com o ruído feito pelos deputados enquanto falava.