Teatro

Com encenação de António Pires, esta co-produção com o Teatro do Bairro é uma comédia para toda a família, que questiona os papéis tradicionais de homem e mulher. Com Carolina Campanela, Cátia Nunes, Hugo Mestre Amaro e João Veloso, a peça conta com a participação especial de Julie Sergeant.

O livro homónimo faz parte do Plano Nacional de Leitura e o espetáculo está classificado para maiores de 6. Estreia no dia 19 de janeiro à noite e, durante os meses de fevereiro e março, estará em cena nas matinés de sábado, no Teatro da Trindade Inatel. Está também disponível para marcação de sessões escolares até 31 de maio.

Era uma vez uma menina que queria como prenda de anos uma metralhadora. Mas a mãe leva-a à loja a ver os brinquedos próprios das meninas: bonecas cor-de-rosa, espanadores, aspiradores, vestidinhos cor-de-rosa, máquinas de lavar roupa cor- de-rosa. E aí começa a luta da Vanessa para ter aquilo que quer e, no processo, perceber porque é que as pessoas pensam que há coisas próprias de meninas e coisas próprias de rapazes e se sempre foi assim e se tem mesmo de ser assim.

"Vanessa Vai à Luta" é uma peça para todos que trata em tom de comédia as questões pertinentes da formatação familiar e social de indivíduos cujo potencial infinito é à partida reduzido aos papéis tradicionais de homem e mulher.

Local: teatro da Trindade Inatel

Horário: 19 a 22 de janeiro, de quinta a sábado às 21h30; domingo às 16h30; 11 de fevereiro a 1 de abril, ao sábado, às 16h