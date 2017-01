festival

O Lisboa Dance Festival continua a crescer e as novidades multiplicam-se. O Destak vai dar-lhe a conhcer as salas, as novas confirmações e algumas talks, que vai poder descobrir a 10 e 11 de março.

Dentro da LX Factory, o festival vai invadir espaços como a Fábrica XL, a Fábrica L (com Talks & Market), a Zoot (onde será a Carlsberg Room), o hostel The Dorm (para encontrar a Kia Rio Room), a livraria Ler Devagar (que vai dar lugar ao Clube Antena 3) e o Café na Fábrica (que vai servir de sala de entrada de todo o festival lisboeta.

Entre as novas confirmações, destaque para DJ Glue, Harold, Ghost Hunt e Lince no Clube Antena 3. Rita Maia vs Satelite, Nitronious vs Darksunn e Dupplo vs Señor Pelota estão também confirmados para os confrontos na Fábrica L.

Estes nomes juntam-se a artistas como Hercules & Love Affair, Marcel Dettmann, Mount Kimbie, George FitzGerald, Hunee, Tokimonsta, Jessy Lanza, Dekmantel Soundsystem, Holly Hood, Mai Kino, Branko, Moullinex, Batida e as duplas RIOT vs Nuno Forte, Stereossauro vs Kwan e Sam the Kid vs DJ Big.

Música de vários quadrantes vai ser o tema central que Rui Miguel Abreu vai explorar em Talks. Entre as Talks e as Masterlcasses, destaque para os temas Girl Power, Local é Global, O Fenómeno Hip Hop ou Dominar As Redes Sociais. Todas as Talks e Masterclasses são na Fábrica L no dia 11 e são de acesso livre.

Local: Lx Factrory

Preço: €45 (passe de 2 dias até 9 de março); €50 (no próprio dia)

TALKS E MASTERCLASSES

Girl Power - debate com Isilda Sanches (Antena 3), Caroline Lethô, Sonja e Karla Campos.

Local É Global - debate com Pedro Coquenão, Kking kong, Luís Oliveira (Antena 3), Nuno Saraiva (Why Portugal).

O Fenómeno Hip Hop - debate com Rui Miguel Abreu (Antena 3), Ricardo Farinha (Rimas & Batidas), Mike El Nite.

Dominar As Redes Sociais - workshop da Triciclo com Ricardo Simões.

Launchpad Da Novation Circuit - masterclass por Chris Calcutte (especialista inglês) para apresentação da nova Novation Circuit.

Djing - masterclass pela Pioneer.

Masterização - masterclass por Gustavo Caldeira (Lab Musical).

Sampling e Live - masterclass por Sensei D e Maria.

CARTAZ

Fábrica XL

Hercules & Love Affair / Marcel Dettmann

Mount Kimbie / George FitzGerald / Hunee

Tokimonsta / Jessy Lanza / Dekmantel Soundsystem

Holly Hood / Mai Kino

Carlsberg Room @ Zoot

Branko /// Moullinex – curadorias

Clube Antena 3 @ Ler Devagar

BATIDA: 2007-17 RADIO DJ SET

Corona / Rui Maia / Holy Nothing / DJ Glue / Harold / Ghost Hunt / Lince

Kia Rio Room @ The Dorm / Sala B2B

RIOT vs Nuno Forte / Stereossauro vs Kwan / Sam the Kid vs DJ Big

Rita Maia vs Satelite / Nitronious vs Darksunn / Dupplo vs Señor Pelota

Market & Talks @ Fábrica L

Girl Power / Local é Global / Fenómeno do Hip Hop / Dominar as Redes Sociais / Launchpad Da Novation Circuit / Djing / Masterização / Sampling e Live