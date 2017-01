Brexit

O Supremo Tribunal britânico anunciará na terça-feira a sua decisão sobre o recurso do governo contra a obrigação de consultar o parlamento antes de lançar as negociações do 'Brexit', informou hoje o tribunal.

"A decisão (...) será divulgada às 09:30 (mesma hora em Lisboa) na terça-feira 24 de janeiro", indicou o tribunal na sua página na Internet.

Os 11 juízes do Supremo Tribunal analisaram no início de dezembro uma decisão de um tribunal de Londres determinando que o governo não poderia ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa - para lançar as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia - sem consultar previamente o parlamento.