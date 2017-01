Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para o jogo com o Rio Ave, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, com Layún e Otávio de regresso ao relvado, Maxi Pereira no ginásio e Rúben Neves em tratamento.

Ainda antes do início da sessão de treino, que decorreu no Olival, em Vila Nova de Gaia, a Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP) promoveu um controlo a todos os elementos do plantel.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o mexicano Layún e o brasileiro Otávio foram reintegrados, após terem recuperado das respetivas lesões, e realizaram treino condicionado, subindo ao relvado juntamente com os restantes companheiros.