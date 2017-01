Actualidade

As autoridades moçambicanas decretaram hoje o alerta laranja para todo o território, na sequência das previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de ocorrência de chuvas e ventos fortes até março.

A ativação do alerta laranja foi anunciada após uma reunião do Conselho Técnico de Gestão de Calamidades e visa reduzir o impacto de eventuais efeitos das previsões de continuação do mau tempo que tem caraterizado os primeiros dias de 2017.

O alerta laranja ocorre em paralelo com o alerta vermelho, que se mantém para garantir a assistência a mais de 1,5 milhões de pessoas afetadas pela seca ao longo do ano passado e que se encontram em situação de insegurança alimentar.