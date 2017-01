Actualidade

Nove dos relógios a bordo dos 18 satélites do sistema de navegação europeu Galileo falharam, informou hoje a Agência Espacial Europeia (ESA), que assegurou que a operacionalidade do projeto, a versão europeia do GPS, não foi afetada.

O diretor-geral da ESA, Jan Woerner, precisou, numa conferência de imprensa, que se avariaram seis relógios 'maser' passivos de hidrogénio e outros três 'standard' de frequência atómica de rubídio, cujos erros estão a ser investigados.

Cada satélite está equipado com dois relógios 'maser' de hidrogénio passivos - um que serve de referência principal para gerar sinais de navegação e outro que é utilizado como reserva - e com outros dois de frequência atómica de rubídio, que servem de apoio aos primeiros em caso de falhas, para que exista sempre um operacional.