Lambchop

Sala esgotada acolheu a estreia da nova digressão europeia da banda norte-americana liderada por Kurt Wagner, na primeira de duas noites em Portugal, já que no dia seguinte tocava no Auditório de Espinho. Estava sedenta para conhecer ao vivo Flotus, o novo registo discográfico da formação de Nashville, lançado este novembro, o tal onde, pela primeira vez em mais de 25 anos de carreira, nos convida a deitar numa cama electrónica.

A verdade é que se estranha e só muito lentamente se entranha, isto de ouvirmos o timbre quente e doce e terno e sexy de Wagner alterado pelas máquinas. Não havia necessidade, pensamos aqui e ali. Porém, as texturas que a manipulação electrónica imprime à sonoridade do quarteto acabam por nos tocar, pois com um piano, um baixo e uma bateria tão inteligentemente explorados, ora casados agora em conflito de interesses, a música dos Lambchop não chega a perder a sua humanidade. Ela é frágil e forte quando deve ser, suave e cacofónica, minimalista e rendilhada, irónica, apaixonada, raivosa. The Hustle é o primeiro single oficial desta estranha forma de vida.

Nota dez e inesperada para o humor de Tony Crow que, para além de pianista exímio, se revelou um verdadeiro mestre de cerimónias e piadista. Matt Swansom, mais discreto na guitarra-baixo, e o novo elemento Andy Stack na percussão, um baterista com tanto mas tanto ritmo que todo ele se articula, sobrancelhas incluídas, também participaram nestas quase duas horas de comunhão. Ao contrário do passado, não fomos puxando lentamente o fio à meada das nossas existências. Ali, fomos nós o carreto, cada vez mais enleados num confuso novelo. E, quando fomos a ver, já estávamos ligados à tomada.

ps - Kurt Wagner nunca tirou o boné.