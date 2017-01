Actualidade

A realizadora e artista visual Filipa César vai estar, em fevereiro, no festival de cinema de Berlim com o filme "Spell Reel", no programa paralelo Berlinale Forum, revelou hoje a organização.

O festival divulgou hoje os 43 filmes selecionados para aquele programa paralelo, dedicado a projetos mais experimentais e híbridos entre ficção e documentário.

Entre eles figura, em estreia mundial, "Spell Reel", uma coprodução entre Portugal, Alemanha, França e Guiné-Bissau assinada por Filipa César.