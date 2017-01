Actualidade

O secretário-geral do Eixo Atlântico, Xoan Mao, defendeu hoje a necessidade de ligar a Galiza a Lisboa por alta velocidade para o que o governo espanhol deve construir os 30 quilómetros que separam Vigo da fronteira portuguesa.

Do lado português, explicou o responsável, a modernização e eletrificação da linha do Minho está em andamento para que "no final de 2018 ou no início de 2019" a ligação ferroviária por Alfa Pendular possa chegar a Valença, perto da fronteira com Espanha e com a cidade de Tui.

Contudo, do lado espanhol as linhas ferroviárias preparadas para a alta velocidade param em Vigo, impedindo uma ligação direta entre o norte da Galiza e cidades portuguesas como Porto, Lisboa e Faro, referiu o secretário-geral do organismo que agrega 38 municípios portugueses e galegos.