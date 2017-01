Actualidade

O acolhimento extraordinário para sem-abrigo ou pessoas em condições de debilidade disponibilizado pela câmara de Braga, em articulação com a Cruz Vermelha e a Diocese, vai vigorar até dia 26 de janeiro, adiantou hoje à Lusa a autarquia bracarense.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Braga explica que a sinalização e encaminhamento de situações poderão ser feitos através de contacto telefónico (253 264 077) ou presencialmente na Divisão de Proteção Civil da Câmara Municipal, na rua do Farto, na Cruz Vermelha através do número 253 687 520 ou 910 304 608, ou ainda na Polícia de Segurança Pública através do número 253 200 420.

Segundo a autarquia, aquela medida "tem em conta a vaga de frio anunciada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)", que alertou para a massa de ar frio e seco que irá atingir o território nacional e que levará a uma descida acentuada das temperaturas (máxima e mínima) a partir desta quarta-feira, 18 de janeiro, com valores a variar entre 1ºC e 2ºC.