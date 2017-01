Operação Marquês

O ex-presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado abandonou pelas 17:20 as instalações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) onde esteve a ser ouvido depois de ter sido constituído arguido na 'Operação Marquês'.

Ricardo Salgado foi constituído arguido por suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento e fraude fiscal qualificada, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O antigo líder do BES fez-se acompanhar no interrogatório pelo seu advogado Francisco Proença de Carvalho.