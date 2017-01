Actualidade

O diretor do Museu Nacional Grão Vasco em Viseu, Agostinho Ribeiro, disse hoje que só se manterá neste cargo até ao dia 31, quando acaba a sua comissão de serviço, uma vez que recusou a ficar em gestão corrente.

"Escusei-me desse exercício porque as comemorações do centenário do museu ainda estão a decorrer e acho que um diretor em gestão corrente ficaria menorizado, o que não seria abonatório", justificou Agostinho Ribeiro, em declarações à agência Lusa.

Na sua opinião, é preferível que, a partir do dia 31, seja colocada no Museu Nacional Grão Vasco uma pessoa em regime de substituição que "dê continuidade ao trabalho dentro de parâmetros que mantenham a dignidade institucional e um bom exercício, que favoreçam a conclusão das comemorações, o prestígio, a dignidade e o bom nome" da instituição.