Actualidade

O Ministério da Educação disse hoje aos sindicatos que a última proposta de vinculação extraordinária abrange "mais de 3.000 professores", um número que as estruturas sindicais classificam como "decréscimo significativo" face a versões anteriores, que apontavam para 4.000 docentes.

Em declarações à Lusa, a presidente do Sindicato Independente dos Professores e Educadores (SIPE), Júlia Azevedo, disse que a redução dos cerca de 3.500 a 4.000 professores abrangidos pela vinculação extraordinária em propostas anteriores para "mais de 3.000", de acordo com o Ministério da Educação (ME), que não deu o número exato, representam um "decréscimo ainda significativo" que os sindicatos esperam que seja revertido.

Para melhorar a proposta, o SIPE, à semelhança da Federação Nacional de Educação, vai pedir ao ME o agendamento de uma reunião de negociação suplementar, que, de acordo com a presidente do sindicato, deverá acontecer na sexta-feira, tendo em conta que na próxima segunda-feira a tutela necessita ter os diplomas "fechados" para levar a reunião do Conselho de Ministros.