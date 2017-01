Actualidade

As vendas conjuntas das unidades de retalho da Sonae subiram 7,2% em 2016, face a 2015, e "superaram pela primeira vez os 5.000 milhões de euros", de acordo com os dados preliminares hoje divulgados pela empresa.

Em comunicado, a Sonae adianta que as vendas preliminares no retalho ascenderam a 5.198 milhões de euros no ano passado, "com todos os negócios a contribuir positivamente, nomeadamente a Sonae MC e a Sonae SR".

No quarto trimestre, as vendas da Sonae retalho avançaram 8,8% para 1.452 milhões de euros.