Actualidade

O PSD e o CDS-PP requereram hoje a audição no parlamento dos responsáveis do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) e do Centro de Informações e Segurança (CISMIL) sobre o risco da missão militar portuguesa na República Centro Africana.

Pedro Roque, do PSD, e João Rebelo, do CDS-PP, anunciaram a intenção de chamar ao parlamento os responsáveis daqueles dois organismos, no final da audição do ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, sobre as Forças Nacionais Destacadas, que decorreu à porta fechada.

Nessa audição, o ministro foi questionado sobre a avaliação que foi feita ao nível de risco que a missão militar portuguesa enfrenta na República Centro Africana (RCA), disseram à Lusa fontes parlamentares.