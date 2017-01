Actualidade

O administrador da Sonae Luís Reis disse hoje que as vendas da insígnia Continente registaram, em 2016, "um crescimento acima do mercado", tendo conseguido no último trimestre um volume de negócios de mais de 1.000 milhões de euros.

As vendas da Sonae no retalho subiram 7,2% no ano passado, face a 2015, para 5.198 milhões de euros, e no último trimestre cresceu 8,8% para 1.452 milhões de euros, de acordo com os dados preliminares hoje divulgados pelo grupo.

Já a Sonae MC, área de retalho alimentar na qual está a cadeia de hipermercados Continente, registou uma subida de 5,6% da faturação no ano passado, para 3.687 milhões de euros, enquanto nos últimos três meses do ano a subida foi de 6,6% para 1.002 milhões de euros.