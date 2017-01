Actualidade

O Ministério dos Negócios Estrangeiros insistiu hoje na necessidade, de acordo com "elementos adicionais", do levantamento da imunidade diplomática dos filhos do embaixador do Iraque, acusados de agressão de um jovem em Ponte de Sor no verão passado.

Num comunicado hoje divulgado o Ministério confirma que recebeu da Procuradoria-Geral da República elementos adicionais sobre o processo que foram pedidos em 06 de janeiro.

"Estes elementos confirmam e reforçam a necessidade de levantamento da imunidade diplomática dos filhos do Embaixador do Iraque, Senhores Haider Saad Ali e Rhida Saad Ali, para que este processo possa prosseguir em Portugal", afirma o Ministério no comunicado.