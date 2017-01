Actualidade

A exportação de vinho verde português atingiu em 2016 os 50% das vendas, um valor "recorde", divulgou hoje a Comissão de Viticultura da Região, que este ano quer apostar em novos mercados como a Rússia e o Japão.

"Nós fechámos 2016 como o nosso ano recorde de exportação e atingimos 50% das vendas para o mercado externo, que era um objetivo que perseguíamos há muitos anos", afirmou Manuel Pinheiro, presidente da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CRVV).

Recordando que no ano de 2000 as exportações de vinho verde representavam apenas 15% das vendas, o responsável destacou que 2016 assistiu a uma "evolução enorme" nesta matéria, encerrando o ano com 50% de exportação.