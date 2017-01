Actualidade

A Malásia propõe recompensar privados que conseguirem encontrar destroços do avião desaparecido da Malaysia Airlines, dois dias depois de terem sido canceladas as buscas no oceano Índico, informou hoje a imprensa local.

O ministro dos Transportes da Malásia, Abdul Aziz Kaprawi, disse ao diário New Straits Times que qualquer entidade privada com a experiência necessária é livre de contribuir para a busca, desde que tenha pedido autorização àquele ministério.

Segundo Kaprawi, a Malásia, a par com a Austrália e China, vão oferecer uma recompensa a quem encontrar a parte principal do avião que operava o voo MH370, desaparecido há quase três anos com 239 pessoas a bordo.